Почти половина Донецкой области находится под контролем Украины, - глава ОВА

Оккупанты надеялись захватить Донецкую область в июне, но на сегодня 45% региона находится под контролем Украины.

"Враг надеялся, что Луганская область будет захвачена к 9 мая, а Донецкая – где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь даже не шла", - отметил Кириленко.

По словам главы ОВА, в том, что войска РФ не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих. Прежде всего, это устойчивость и профессионализм ВСУ. Держать занятые позиции украинским военным помогают и возведенные оборонительные укрепления.

"Активно работать над строительством таких сооружений мы начали еще в марте. И, как видим, это принесло свои результаты. Плюс – на сегодня мы уже имеем дальнобойную артиллерию, которую предоставили партнеры. А это позволяет решать более сложные, стратегические задачи. В частности, мы видим, что уничтожение складов – это то, что не позволяет врагу развивать его наступательный потенциал", - отметил Кириленко.