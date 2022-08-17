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Почти половина Донецкой области находится под контролем Украины, - глава ОВА

Новина українською →
Киев, Среда 17 августа 2022 00:39
Почти половина Донецкой области находится под контролем Украины, - глава ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты надеялись захватить Донецкую область в июне, но на сегодня 45% региона находится под контролем Украины.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНІАН.

"Враг надеялся, что Луганская область будет захвачена к 9 мая, а Донецкая – где-то в июне. И, напомню, что о поставках высокоточного оружия в мае еще речь даже не шла", - отметил Кириленко.

По словам главы ОВА, в том, что войска РФ не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих. Прежде всего, это устойчивость и профессионализм ВСУ. Держать занятые позиции украинским военным помогают и возведенные оборонительные укрепления.

"Активно работать над строительством таких сооружений мы начали еще в марте. И, как видим, это принесло свои результаты. Плюс – на сегодня мы уже имеем дальнобойную артиллерию, которую предоставили партнеры. А это позволяет решать более сложные, стратегические задачи. В частности, мы видим, что уничтожение складов – это то, что не позволяет врагу развивать его наступательный потенциал", - отметил Кириленко.

Ранее сообщалось, что с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек. По словам главы Донецкой ОВА, всего с подконтрольной Украине территории области вывезли три четверти населения.

Также в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Кремль может расценить провал захвата всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

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