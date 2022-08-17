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Майже половина Донецької області перебуває під контролем України, - глава ОВА

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Київ, Середа 17 серпня 2022 00:39
Майже половина Донецької області перебуває під контролем України, - глава ОВА Фото: глава Донецької ОВВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сподівалися захопити Донецьку область в червні, але на сьогодні 45% регіону знаходиться під контролем України.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"Ворог сподівався, що Луганська область буде захоплена до 9 травня, А Донецька – десь у червні. І, нагадаю, що про постачання високоточної зброї в травні ще мова навіть не йшла", - зазначив Кириленко.

За словами глави ОВА, в тому, що війська РФ не змогли реалізувати свої плани, є багато складових. Перш за все, це стійкість і професіоналізм ЗСУ. Тримати зайняті позиції українським військовим допомагають і зведені оборонні укріплення.

"Активно працювати над будівництвом таких споруд ми почали ще в березні. І, як бачимо, це принесло свої результати. Плюс - на сьогодні ми вже маємо далекобійну артилерію, яку надали партнери. А це дозволяє вирішувати більш складні, стратегічні завдання. Зокрема, ми бачимо, що знищення складів - це те, що не дозволяє ворогові розвивати його наступальний потенціал", - зазначив Кириленко.

Раніше повідомлялося, що з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб. За словами глави Донецької ОВА, всього з підконтрольної Україні території області вивезли три чверті населення.

Також в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що Кремль може розцінити провал захоплення всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

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