Россия расценит провал по захвату Донецкой области как неудачу в целях в Украине, - Британия

Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В ведомстве отметили, что 11 августа российские СМИ сообщили, что глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата проведения "референдума о присоединении ДНР к России" будет объявлена после "полного освобождения ДНР".

При этом в июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства стратегии планирования "ДНР" по проведению такого "референдума" и обеспечению того, чтобы не менее 70% голосов было отдано за присоединение к России.

"Вполне вероятно, что Россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования", - говорится в сообщении.