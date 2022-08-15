Сколько людей вывезли из Донецкой области с начала обязательной эвакуации: ответ ОВА
По состоянию на понедельник, 15 августа, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"С момента обязательной эвакуации эвакуировано 5575 человек, по состоянию на сегодняшний день (15 августа - ред.). Темпы ее мы будем увеличивать", - заявил Кириленко.
Также, по его словам, всего с подконтрольной Украине территории области вывезли три четверти населения. Обязательная эвакуация продолжается.
Стоит заметить, что обязательная эвакуация в Донецкой области началась 2 августа.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.
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