Сколько людей вывезли из Донецкой области с начала обязательной эвакуации: ответ ОВА

По состоянию на понедельник, 15 августа, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"С момента обязательной эвакуации эвакуировано 5575 человек, по состоянию на сегодняшний день (15 августа - ред.). Темпы ее мы будем увеличивать", - заявил Кириленко.

Также, по его словам, всего с подконтрольной Украине территории области вывезли три четверти населения. Обязательная эвакуация продолжается.

Стоит заметить, что обязательная эвакуация в Донецкой области началась 2 августа.