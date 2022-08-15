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Сколько людей вывезли из Донецкой области с начала обязательной эвакуации: ответ ОВА

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 15 августа 2022 19:15
Сколько людей вывезли из Донецкой области с начала обязательной эвакуации: ответ ОВА Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на понедельник, 15 августа, с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"С момента обязательной эвакуации эвакуировано 5575 человек, по состоянию на сегодняшний день (15 августа - ред.). Темпы ее мы будем увеличивать", - заявил Кириленко.

Также, по его словам, всего с подконтрольной Украине территории области вывезли три четверти населения. Обязательная эвакуация продолжается.

Стоит заметить, что обязательная эвакуация в Донецкой области началась 2 августа.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области.

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эвакуация Донецкая область Война России против Украины
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