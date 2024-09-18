Половина боїв за добу відбулась на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Протягом доби, 17 вересня, на лінії зіткнення відбулось 194 бої. Половина бойових зіткнень зафіксована на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку росіяни 13 разів атакували біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.

На Сіверському напрямку відбито дві атаки поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 15 разів атакував неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку відбито 49 атак ворога в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни шість разів атакували неподалік Вугледара та Новоукраїнки.

На Гуляйпільському напрямку ворог два рази атакував в районі населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни атакували чотири рази.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 637 тисяч одиниць особового складу. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще більше 1100 окупантів й знищили: