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Половина боев за сутки состоялась на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Среда 18 сентября 2024 08:26
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Половина боев за сутки состоялась на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 17 сентября, на линии соприкосновения состоялось 194 боя. Половина боевых столкновений зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении россияне 13 раз атаковали возле Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 14 атак неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении отражены две атаки вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении россияне атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 15 раз атаковал неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении отражено 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинская, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении отражено 49 атак врага в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении россияне шесть раз атаковали неподалеку Угледара и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг два раза атаковал в районе населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне атаковали четыре раза.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 637 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще более 1100 оккупантов и уничтожили:

  • 6 танков;
  • 3 боевых бронированных машин;
  • 25 артиллерийских систем не только.

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