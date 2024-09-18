За добу на фронті загинули понад 1100 солдатів: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ
За останню добу з 17 на 18 вересня, втрати росіян на фронті становили 1130 солдатів, 25 артилерійських систем і 45 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 637 010 (+1130) осіб ліквідовано;
- танків - 8691 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 17 080 (+3) од.;
- артилерійських систем - 18 154 (+25) од.;
- РСЗВ - 1188 од.;
- засоби ППО - 947 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 354 (+25) од.;
- крилатих ракет - 2592 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 784 (+45) од.;
- спеціальної техніки - 3109 (+18) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх біля Вовчанська у Харківській області. Натомість загарбники просунулися в двох районах у Донецькій області.
Впродовж минулої ночі росіяни запускали в напрямку України дрони типу "Шахед". В Київській області лунали вибухи, працювала ППО. Також тривогу оголошували у Києві.
Крім того, вибухи лунали в Сумській області, де були помічені ворожі БпЛА.
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