В полоні ХАМАС можуть перебувати українці, але інформація ще не підтверджена, - посол

"Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", - розповів Корнійчук.

Посол додав, що дипломати тісно наразі співпрацюють з поліцією Ізраїлю під час пошуку громадян України. Зокрема їх шукають, як по ДНК, так й відбитках пальців.

Серед сімох загиблих українців, як відзначив посол, тільки одна громадянка мала український паспорт. За його словами, решта шість загиблих постійно проживали в Ізраїлі й мали ізраїльський паспорт.

"Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта - це місцеві мешканці", - пояснив посол.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.