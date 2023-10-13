В полоні ХАМАС можуть перебувати українці, але інформація ще не підтверджена, - посол

Згідно з попередньою інформацією, яку надають ізраїльські служби, у полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив".
"Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", - розповів Корнійчук.
Посол додав, що дипломати тісно наразі співпрацюють з поліцією Ізраїлю під час пошуку громадян України. Зокрема їх шукають, як по ДНК, так й відбитках пальців.
Серед сімох загиблих українців, як відзначив посол, тільки одна громадянка мала український паспорт. За його словами, решта шість загиблих постійно проживали в Ізраїлі й мали ізраїльський паспорт.
"Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта - це місцеві мешканці", - пояснив посол.
Вторгнення ХАМАС в Ізраїль
7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.
У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.
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