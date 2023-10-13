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В плену ХАМАС могут находиться украинцы, но информация еще не подтверждена, - посол

Фото: в плену ХАМАС могут находиться украинцы, но информация еще не подтверждена (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно предварительной информации, предоставленной израильскими службами, в плену боевиков ХАМАСа могут находиться украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив".

"Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", - рассказал Корнийчук. 

Посол добавил, что дипломаты тесно сейчас сотрудничают с полицией Израиля при поиске граждан Украины. В частности их ищут, как по ДНК, так и по отпечаткам пальцев. 

Среди семерых погибших украинцев, как отметил посол, только одна гражданка имела украинский паспорт. По его словам, остальные шесть погибших постоянно проживали в Израиле и имели израильский паспорт. 

"Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители", - пояснил посол.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерено  уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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