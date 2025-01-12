Полонений Україною солдат КНДР розповів про "значні" втрати, - розвідка Південної Кореї

Південнокорейське інформагентство вранці 12 січня навело підтвердження з боку розвідслужби країни про те, що Україна взяла в полон цих військовослужбовців КНДР.

Також розвідка Республіки Корея процитувала слова одного з полонених солдатів КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів у Росії були "значні" втрати.

"(Ми) продовжуватимемо ділитися інформацією, пов'язаною з північнокорейськими полоненими, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", - заявили в Раді безпеки і оборони України.

Українське відомство додала, що поранені солдати КНДР не перебувають у критичному стані.

Оцінки щодо втрат військ КНДР у війні РФ проти України

За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових у Росію для допомоги Кремлю у війні проти України.

За даними розвідки Південної Кореї станом на минулий місяць, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР були вбиті, і ще близько 1000 отримали поранення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що РФ втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні. Глава держави уточнив, що вже "3800 вбито або поранено" військових КНДР.

Додамо, наприкінці грудня 2024-го в Пентагоні заявили, що не бачать значної ефективності від атак солдатів КНДР в Курській області на тлі даних щодо їх суттєвих втратах.

Взяття в полон солдатів КНДР

Як повідомлялося раніше, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це завдання було "з зірочкою", позаяк РФ робить все для того, щоб приховати участь військ КНДР в Курській області проти Сил оборони України.

Вчора також СБУ розповіла подробиці взятих в полон в Курській області солдатів КНДР. Одного з них полонили бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ, а іншого - українські десантники.

Один північнокореєць розповів, що він 2005 року народження та служить у Збройних силах Північної Кореї з 2021 року. Другий - 1999 року народження, і служить в армії з 2016 року розвідником-снайпером.

У одного з полонених військових КНДР був при собі російський військовий квиток на чуже ім'я, в іншого - ніяких документів при собі не було. Обидва не розмовляють ані українською, ані англійською чи російською мовами. Вони знаходяться у Києві, де з ними проводять слідчі дії.