СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області (відео)
Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР в Курській області. Правоохоронці розповіли подробиці про них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого - воїни-десантники Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією
Що відомо про північнокорейських полонених
На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ.
Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями рашистів.
Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.
Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника. Він взагалі був без документів.
Полонені з КНДР вже у Києві
Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.
Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.
Наразі СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні рф проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Як повідомлялось, ЗСУ взяли у полон двох військових КНДР у Курській області. Зробити це було непросто, бо зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.
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