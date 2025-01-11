Військовий квиток полоненого з КНДР виписано на жителя Росії, - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Агентство. Новости ".

Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува).

У військовому квитку, який виявили у полоненого, зазначено ім'я жителя Тиви Антоніна Аранчина, 1998 року народження. У документі вказано місце народження (місто Туран у Тиві) і цивільну спеціальність (кравець), але відсутні фотографія, підпис та дати.

Журналісти встановили, що дані з квитка належать реальній людині. Видання знайшло жителя Тиви з тими самими прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження.

Єдина відмінність - місце народження: у військовому квитку вказано місто Туран, а в паспорті Аранчина - село Ерзін, також розташоване в Тиві.

Однак у відкритих джерелах жодних згадок про зв'язок Аранчина з професією кравця немає. У 2020 році він працював у Тех-Хемському лісництві, а у 2023 році в заявках на мікропозики вказував різні посади: охоронець гастроному та пенсіонер.

Судячи з інформації, йому неодноразово відмовляли у позиках через низьку платоспроможність.