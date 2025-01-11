Військовий квиток полоненого з КНДР виписано на жителя Росії, - росЗМІ
У полоненого військового КНДР виявили підроблений військовий квиток із даними реального жителя російської Тиви. Аналіз показав, що використано справжні особисті дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство. Новости".
Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува).
У військовому квитку, який виявили у полоненого, зазначено ім'я жителя Тиви Антоніна Аранчина, 1998 року народження. У документі вказано місце народження (місто Туран у Тиві) і цивільну спеціальність (кравець), але відсутні фотографія, підпис та дати.
Журналісти встановили, що дані з квитка належать реальній людині. Видання знайшло жителя Тиви з тими самими прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження.
Єдина відмінність - місце народження: у військовому квитку вказано місто Туран, а в паспорті Аранчина - село Ерзін, також розташоване в Тиві.
Однак у відкритих джерелах жодних згадок про зв'язок Аранчина з професією кравця немає. У 2020 році він працював у Тех-Хемському лісництві, а у 2023 році в заявках на мікропозики вказував різні посади: охоронець гастроному та пенсіонер.
Судячи з інформації, йому неодноразово відмовляли у позиках через низьку платоспроможність.
Північнокорейські війська на війні проти України
Північна Корея надає військову підтримку Росії у війні проти України. За даними української розвідки, перші підрозділи військових з КНДР прибули до Курської області Росії 23 жовтня 2024 року.
Згодом повідомлялося про близько 12 тисяч північнокорейських військових у Росії. Українські сили вже вступили в бій із цими підрозділами на території Курської області.
Та днями навіть вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
За словами президента України Володимира Зеленського, це завдання було з зірочкою, бо Росія робить все для того, щоб приховати участь військ КНДР в Курській області проти ЗСУ.
Пізніше СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області. Одного з них полонили бійці ССО, іншого - українські десантники.
У одного з них був при собі російський військовий квиток на чуже ім'я, в іншого - ніяких документів при собі не було. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами та наразі знаходяться у Києві, де з ними проводять слідчі дії.
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