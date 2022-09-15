"Полный вагон пассажиров": УЗ запустила первый рейс в деоккупированную Балаклею

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram УЗ.
"Первый рейс в Балаклею - и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", - говорится в сообщении компании.
Рейс Харьков - Балаклея - Харьков будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером:
Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.
Напомним, об освобождение Балаклеи стало известно 8 сентября. Тогда Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль оккупированный город.
Стоит отметить, что в городе уже начали выплачивать пенсии. Выплаты приходят сразу за пять месяцев. Также в Балаклею вернулись спасатели.
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