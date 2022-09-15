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"Полный вагон пассажиров": УЗ запустила первый рейс в деоккупированную Балаклею

Фото: УЗ запустила первый рейс в деоккупированную Балаклею (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram УЗ.

"Первый рейс в Балаклею - и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", - говорится в сообщении компании.

Поезд Харьков - Балаклея - Харьков

Рейс Харьков - Балаклея - Харьков будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером:

  • №6403/6402 – отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Балаклею в 08:55; отправление из Балаклеи в 9:15, прибытие в Харьков в 11:10;
  • №6407/6404 – отправление из Харькова в 15:00, прибытие в Балаклею в 17:40; отправление из Балаклеи в 18:00, прибытие в Харьков в 19:55.

Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Напомним, об освобождение Балаклеи стало известно 8 сентября. Тогда Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль оккупированный город.

Стоит отметить, что в городе уже начали выплачивать пенсии. Выплаты приходят сразу за пять месяцев. Также в Балаклею вернулись спасатели.

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БалаклеяХарьковУкрзализныця