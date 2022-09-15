"Повний вагон пасажирів": УЗ запустила перший рейс до деокупованої Балаклії

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Перший рейс вийшов 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram УЗ.
"Перший рейс до Балаклії - і відразу повний вагон повертаються додому пасажирів. Вже уявляємо собі перші рейси в Донецьк і Сімферополь", - йдеться в повідомленні компанії.
Рейс Харків - Балаклія - Харків курсуватиме двічі на добу - вранці та ввечері:
Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.
Нагадаємо, про звільнення Балаклії стало відомо 8 вересня. Тоді Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли під контроль окуповане місто.
Варто зазначити, що в місті вже почали виплачувати пенсії. Виплати приходять відразу за п'ять місяців. Також в Балаклію повернулися рятувальники.
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