"Повний вагон пасажирів": УЗ запустила перший рейс до деокупованої Балаклії

"Перший рейс до Балаклії - і відразу повний вагон повертаються додому пасажирів. Вже уявляємо собі перші рейси в Донецьк і Сімферополь", - йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд Харків - Балаклія - Харків

Рейс Харків - Балаклія - Харків курсуватиме двічі на добу - вранці та ввечері:

№6403/6402 - відправлення з Харкова о 07:00, Прибуття до Балаклії о 08:55; відправлення з Балаклії о 9:15, прибуття до Харкова о 11:10;

№6407/6404 - відправлення з Харкова о 15:00, Прибуття до Балаклії о 17:40; відправлення з Балаклії о 18:00, Прибуття до Харкова о 19: 55.

Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.