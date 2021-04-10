Полномасштабной войны в Украине не будет, - Резников

По его словам, украинская армия делает все, чтобы защитить мирную обстановку.

"Люди, не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать ответ, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа", - заявил Резников.

Также Руслан Хомчак заявил, что сообщение, распространены Российской Федерацией о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности. Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене.

Напомним, недавно Украина зафиксировала, что Россия стягивает к украинской границе войска под видом якобы проведения учений. В то же время оккупационные силы увеличили количество обстрелов на Донбассе.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых 9 апреля Александр Данилюк, Алексей Резников, Тимофей Милованов и другие, будут обсуждать, имеет ли полномочия СНБО сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда.

Также дают ответ на вопрос, смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО благодаря закону о референдуме.



Напомним, в прошлом выпуске советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович высказался о провокациях со стороны РФ на украинской границе и на Донбассе.



Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.



В том же выпуске Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обострении ситуации на Донбассе и провокации на украинской границе.



А министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



Кроме того, в эфире произошел спор между Алексеем Даниловым и Олегом Ляшко.