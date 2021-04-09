«Вся власть совету!» Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Имеет ли СНБО полномочия одновременно на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и на арест имущества даже без решения суда?

- Что будет с теми, кого Президент назвал главными контрабандистами страны?

- Сколько государственный бюджет теряет из-за контрабанды?

- Референдумы в Украине: смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli

Гости студии:

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО;

Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность», член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Александр Данилюк, секретарь СНБО (май–октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018);

Максим Нефёдов, председатель Государственной таможенной службы (2019-2020);

Виктор Трепак, первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015–2016);

Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).

Они говорят, а решает народ.