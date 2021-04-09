Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак

Сообщение, распространены Российской Федерацией о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности. Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене.

Об этом говорится в заявлении Хомчака , которое обнародовал Генштаб ВСУ.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационный повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - говорится в заявлении.

Хомчак напомнил, что Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - отмечает главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что украинские военные готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

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