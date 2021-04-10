Повномасштабної війни в Україні не буде, - Резніков

За його словами, українська армія робить все, щоб захистити мирну обстановку.

"Люди, не бійтеся, і не буде війни. Україна не планує робити ніяких відповідей на провокації, але наша армія сильна, вона захищає наш з вами мир. Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати відповідь, або шанс, щоб отримати наступ з боку нашого північного сусіда", - заявив Резніков.

Також Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності. Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, нещодавно Україна зафіксувала, що Росія стягує до українського кордону війська під виглядом нібито проведення навчань. Водночас окупаційні сили збільшили кількість обстрілу на Донбасі.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти і гості студії, серед яких 9 квітня Олександр Данилюк, Олексій Резніков, Тимофій Милованов та інші, обговорюватимуть, чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду.

Також дають відповідь на питання, чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО завдяки закону про референдум.



Нагадаємо, у минулому випуску радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович висловився про провокації з боку РФ на українському кордоні та на Донбасі.



Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі телефонної розмови між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.



У тому ж випуску Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та провокації на українському кордоні.



А міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



Крім того, у ефірі сталася суперечка між Олексієм Даніловим та Олегом Ляшком.