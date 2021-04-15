Полномасштабное вторжение Росси возможно, - Шкиряк

По его словам, возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины остается, поскольку сложно просчитать "действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы".

"И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог русского солдата впервые ступил на святую украинскую землю", - говорит Шкиряк.

В то же время он подчеркнул, что такие действия для России не останутся безнаказанными.

"Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России. И вопрос лишь в том, на что решится обладатель Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего - он не считается с жизнью людей", - считает Шкиряк.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины и бойцы подразделений МВД сегодня готовы защищать Украину.

"Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают как защищать государство", - отметил Шкиряк.