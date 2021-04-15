Повномасштабне вторгнення Россі можливо, - Шкіряк

За його словами, можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію України залишається, оскільки складно прорахувати "дії, думки і бажання імперіалістичного маніяка-вбивці".

"І це почалося не сьогодні, а сім років тому, коли брудний чобіт російського солдата вперше ступив на святу українську землю", - говорить Шкіряк.

У той же час він підкреслив, що такі дії Росії не залишаться безкарними.

"Ми повинні також розуміти, що наслідки вторгнення будуть катастрофічними для Росії. І питання лише в тому, на що наважиться володар Кремля. Я прихильник тієї позиції, що це шантаж всього цивілізованого світу та України. Але від Путіна можна очікувати всього – він не рахується з життям людей", - вважає Шкіряк.

У той же час він зазначив, що Збройні сили України та бійці підрозділів МВС сьогодні готові захищати Україну.

"Бійці підготовлені та вмотивовані. Вони знають як боронити державу", - зазначив Шкіряк.