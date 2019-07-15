Полное решение суда по делу Маркива будет обнародовано в течение 60 дней

Посол Италии в Украине Давиде Ла Челилиа заявил, что полное решение суда относительно приговора бывшему нацгвардейцу Виталию Маркиву будет обнародовано в течение 60 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, он не может комментировать решение суда до официальной публикации решения,ведь судебная власть в стране является независимой.

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелле", - заявил посол.

Также он отметил, что передал всю имеющуюся информации в Италию.

"Я понимаю всю тяжесть ситуации и передал всю информацию в свою страну. А по наших граждан, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ", - добавил он.

Отметим, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.