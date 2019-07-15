Повне рішення суду по справі Марківа буде оприлюднена протягом 60 днів

Посол Італії в Україні Давіде Ла Челіліа заявив, що повне рішення суду щодо вироку колишньому нацгвардейцу Віталію Маркиву буде оприлюднено протягом 60 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, він не може коментувати рішення суду до офіційної публікації рішення,адже судова влада в країні є незалежною.

"Повне рішення суду буде оприлюднено протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для всіх інститутів і медіа, адже всі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокелле", - заявив посол.

Також він зазначив, що передав всю наявну інформації в Італію.

"Я розумію всю тяжкість ситуації і передав всю інформацію в свою країну. А за наших громадян, які незаконно воюють на Донбасі на боці сепаратистів, суд Генуї вже прийняв перші рішення про ув'язнення на різні строки. Італія підтримує територіальну цілісність і незалежність України, підтримує і продовжує санкції проти РФ", - додав він.

Зазначимо, Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.