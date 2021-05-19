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Полмиллиона пенсионеров получат по 100 гривен: кому установят доплату с 1 июля

Автор: Александр Белоус

С 1 июля украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на "Украинском радио", которое транслировалось в Facebook.

"Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая - в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа - это новая программа", - сказала она.

Как сообщила Лазебная, когда Минсоцполитики анализировало людей, которые подпадают под индексацию, "то вышло где-то полмиллиона человек, которые не попали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019-2020 годах".

Но, по ее словам, после выхода этих людей на пенсию цены продолжали расти.

"Поэтому этим пенсионерам будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа", - сказала Лазебная.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерассчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.

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