Півмільйона пенсіонерів отримають по 100 гривень: кому встановлять доплату з 1 липня

"Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша - у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма - це нова програма", - сказала вона.

Як повідомила Лазебна, коли Мінсоцполітики аналізувало людей, які підпадають під індексацію, "то вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію, це люди, яким пенсії призначені у 2019-2020 роках".

Але, за її словами, після виходу цих людей на пенсію ціни продовжували зростати.

"Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. Це нова програма", - сказала Лазебна.