155 бригада отримала нового командира після резонансного вбивства

155 окрема механізована бригада імені Анни Київської отримала нового керівника. Ним став полковник Андрій Крока, який замінив на цій посаді арештованого екскомандира підрозділу Валерія Лучанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку бригади у Facebook .

Вручення прапора та новий очільник підрозділу

Зміна керівництва відбулася на тлі урочистостей - новому командиру бригади полковнику Андрію Кроці офіційно вручили Бойовий Прапор підрозділу.

Ритуал провів заступник командира 21 армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко.

За словами військових, ця подія стала важливою сторінкою повернення ідентичності "лицарів Королівської Лілії" та увійде в історію бригади.

Сам полковник Крока підкреслив, що прийняти цей стяг для нього є великою честю, а також зазначив, що бригада продовжує виконувати завдання на фронті.

"Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність. Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати перемогу", - заявив новий командир 155 ОМБр.

Він також додав, що вірить у спільне відновлення світлого імені 155 окремої механізованої бригади.

Нагородження військовослужбовців

Під час урочистостей бійців бригади відзначили за мужність та героїзм у захисті державного суверенітету, вірність присязі та високий професіоналізм в умовах російської агресії.

Військовослужбовці отримали відомчі відзнаки Міністерства оборони України: