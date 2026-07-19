155 бригада получила нового командира после резонансного убийства

155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской получила нового руководителя. Им стал полковник Андрей Крока, заменивший на этом посту арестованного экскомандира подразделения Валерия Лучанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу бригады в Facebook .

Вручение флага и новый глава подразделения

Смена руководства произошла на фоне торжеств - новому командиру бригады полковнику Андрею Шагу официально вручили Боевое Знамя подразделения.

Ритуал провел заместитель командира 21 армейского корпуса по психологической поддержке персонала полковник Дмитрий Дрозденко.

По словам военных, это событие стало важной страницей возвращения идентичности "рыцарей Королевской Лилии" и войдет в историю бригады.

Сам полковник Крока подчеркнул, что принять этот флаг для него большая честь, а также отметил, что бригада продолжает выполнять задачи на фронте.

"Этот флаг символизирует вашу стойкость, мужество и несокрушимость. Мы будем с честью нести его вперед, в наше будущее. Несмотря на все испытания и тяжелые бои на Покровском направлении, бригада продолжает бороться, защищать нашу страну и приближать победу", - заявил новый командир 155 ОМБр.

Он также добавил, что верит в совместное восстановление светлого имени отдельной механизированной бригады.

Награждение военнослужащих

Во время торжеств бойцов бригады отметили мужество и героизм в защите государственного суверенитета, верность присяге и высокий профессионализм в условиях российской агрессии.

Военнослужащие получили ведомственные награды Министерства обороны Украины: