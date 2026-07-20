Полк "Скеля" выступил с заявлением после плена их бойцов в Константиновке

19 июля российские Telegram-каналы опубликовали видео с двумя украинскими бойцами, которых они якобы взяли в плен в Константиновке на Донетчине. Сегодня 425 отдельный штурмовой полк "Скеля" подтвердил, что это их военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полка "Скеля".

Еще 18 июля полк объявил, что провел зачистку в Константиновке и поднял украинский флаг.

"Город под контролем ВСУ", - заявили тогда в "Скеле".

А 19 июля украинский Telegram-канал "Оперативный ВСУ" показал кадры с двумя бойцами "Скели" в Константиновке.

Они держали в руках флаги Украины, а на них были прикреплены портреты президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Однако уже через несколько часов в российских Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором эти же военные утверждают, что они попали в плен к российским оккупантам.

Кроме того, под дулами автоматов бойцов "Скели" заставили сказать, что их послали в Константиновку, хотя было известно, что она якобы находится под российским контролем.

После этого они "поблагодарили" 4-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, бросили украинские флаги и развернули российский триколор.

На последние события уже отреагировали в полку "Скеля" - там подтвердили, что в плен попали их бойцы.

"Для полка плен побратимов - это чрезвычайно болезненное известие. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", - заявили в "Скеле".

Там также добавили, что во время тех же боев украинские воины захватили в плен двух оккупантов.

"Война не состоит только из побед. Успешное выполнение боевого задания не означает отсутствия потерь. После какой-либо зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и проводит контратаки. Демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка", - добавили в "Скеле".