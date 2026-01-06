Полк командира Ширяєва знищив майже 30 батальйонів росіян за рік

225-й окремий штурмовий полк, яким командує Герой України Олег Ширяєв, оприлюднив результати роботи за 2025 рік. Знищено майже 30 батальйонів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз військового експерта Кирила Сазонова.

"Названі цифри привертають увагу, а у військових викликають, ймовірно, навіть певну професійну заздрість. 14 946 знищених окупантів силами лише одного полку! Майже шість (!!!) добре укомплектованих ворожих полків відспівані і покладені в ґрунт", - коментує експерт.

Таким чином, за його словами, 225 ОШП щоденно без вихідних знищував 41 ворога. Сазонов також наводить офіційну статистику Генштабу ЗСУ, згідно якої минулого року втрати противника склали 418 170 солдат та офіцерів.

"Виходить, що 225 ОШП забезпечив 3,5% всіх втрат окупантів за рік! Ці цифри підтверджують те, що статистично підрозділ Ширяєва є найбільш ефективним полком Сил оборони у знищенні живої сили ворога", - вважає експерт.

Сазонов наголошує і на тому, що в українському війську понад 110 бригад, кількісно в кожній бригаді - 2 полки, плюс ще є 10-15 окремих полків та інших підрозділів, загалом, це близько 230 полків.

"Легко порахувати, якими б були загальні результати Сил оборони, якби всі воювали так ефективно, як полк Ширяєва - щонайменше 3,4 мільйона знешкоджених окупантів в 2025 році", - припускає Сазонов.

Він також нагадує, що нерідко 225 ОШП доводиться мати справу з досвідченими підрозділами на кшталт морпіхів, спецпризначенців або ПВК "Вагнер".

"Це надає ще більшої ваги їхньому вкладу в результати Сил оборони", - констатує Сазонов.