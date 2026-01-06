Полк командира Ширяева уничтожил почти 30 батальонов россиян за год

225-й отдельный штурмовой полк, которым командует Герой Украины Олег Ширяев, обнародовал результаты работы за 2025 год. Уничтожено почти 30 батальонов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ военного эксперта Кирилла Сазонова.

"Названные цифры привлекают внимание, а у военных вызывают, вероятно, даже определенную профессиональную зависть. 14 946 уничтоженных оккупантов силами только одного полка! Почти шесть (!!!) хорошо укомплектованных вражеских полков отпеты и уложены в грунт", - комментирует эксперт.

Таким образом, по его словам, 225 ОШП ежедневно без выходных уничтожал 41 врага. Сазонов также приводит официальную статистику Генштаба ВСУ, согласно которой в прошлом году потери противника составили 418 170 солдат и офицеров.

"Получается, что 225 ОШП обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов за год! Эти цифры подтверждают то, что статистически подразделение Ширяева является наиболее эффективным полком Сил обороны в уничтожении живой силы врага", - считает эксперт.

Сазонов отмечает и то, что в украинской армии более 110 бригад, количественно в каждой бригаде - 2 полка, плюс еще есть 10-15 отдельных полков и других подразделений, в общем, это около 230 полков.

"Легко посчитать, какими бы были общие результаты Сил обороны, если бы все воевали так эффективно, как полк Ширяева - минимум 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов в 2025 году", - предполагает Сазонов.

Он также напоминает, что нередко 225 ОШП приходится иметь дело с опытными подразделениями вроде морпехов, спецназовцев или ЧВК "Вагнер".

"Это придает еще больший вес их вкладу в результаты Сил обороны", - констатирует Сазонов.