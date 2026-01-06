Понад 900 солдатів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, з 5 на 6 січня, росіяни втратили у боях проти України ще 940 солдатів. Також Сили оборони знищили 46 артсистем та 879 безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 6 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 5 січня, на фронті протягом дня відбулось 172 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв фіксували на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Зокрема, на першому українські військові стримали понад 30 атак РФ.

"На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук... Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка", - інформували у Генштабі.

Детальніше про звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.