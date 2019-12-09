Политзаключенных Дудку и Бессарабова этапируют в Ставропольский край

Фото: Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (yalta-24.ru)

В воскресенье, 8 декабря, политзаключенные находились в Пятигорске

Украинских политзаключенных Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапируют в одну из колоний Ставропольского край. Об этом сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверников, передает "Крым.Реалии".

По словам Каверникова, вчера политзаключенные находились в Пятигорске, откуда их должны доставить в первую или в одиннадцатую колонию Ставропольского края.

Напомним, в октябре 2016 года в Крыму задержали жителей Севастополя Владимира Дудку и Алексея Бессарабова по обвинению в якобы диверсионной деятельности. В апреле 2019 их приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В октябре Верховный суд России утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

В конце ноября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма в российский Краснодар. По прибытию в Краснодар их должны были этапировать в колонию, где политзаключенные будут отбывать срок. При этом брат Дудки опасался ухудшения здоровья политзаключенного в связи с условиями, в которых он находится.

До этого после этапирования из Москвы в Крым у Дудки ухудшилось состояние здоровья. По словам сына Дудки, у него хронические боли в области живота и высокое давление.