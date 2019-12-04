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Родственники сообщили местонахождение Дудки

Новости » Общество     04.12.2019 - 09:14
Родственники сообщили местонахождение Дудки
Фото: Владимир Дудко и Алексей Бессарабов (yalta-24.ru)

Дудка ждет этапирования в Краснодаре

Брат Владимир Дудка сообщил, что политзаключенный сейчас находится в СИЗО №1 Краснодара и ждет этапирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Обьединение родственников политзаключенных Кремля".

Отмечается, что брат очень взволнован состоянием здоровья политзаключенного и условиями, в которых он находится.

Так, в Дудки диагностировали гипертонический кризис, язву желудка, обнаружили песок в почках - мужчина жалуется на постоянные боли.

"Одной из самых серьезных проблем является то, что за три года Дудка ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи: его сын, Илья, периодически отвозит ему лекарства, которые были прописаны ему еще до заключения, однако ни он, ни адвокат не могут уже в течение года получить результаты медицинского обследования. Жалобу на имя прокурора было отклонено с аргументацией вроде "действия руководства верны, руководство вправе не предоставлять результаты обследования", - говорится вповідомленні.

Политзаключенный Владимир Дудка и его семья считают издевательства над ним в заключении - наказанием за то, что он не признал вины, не сотрудничал со следствием, не поддался давлению ФСБ.

По словам брата, Владимир Дудка очень надеется на обмен.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием срочно установить место пребывания политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Напомним, в ноябре Дудку и Бессарабова этапировали в симферопольское СИЗО Москвы. Сообщалось, что вскоре их должны распределить в колонии для отбывания наказания. С сентября политзаключенные находятся на этапировании.

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