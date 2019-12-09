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Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапують в Ставропольський край

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 14:47
Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапують в Ставропольський край
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (yalta-24.ru)

У неділю, 8 грудня, політв'язні перебували в П'ятигорську

Українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапують в одну з колоній Ставропольський край. Про це повідомив син Володимира Дудки Ілля Каверников, передає "Крым.Реалии".

За словами Каверникова, вчора політв'язні перебували в П'ятигорську, звідки їх мають доставити в першу чи в одинадцяту колонію Ставропольського краю.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року у Криму затримали жителів Севастополя Володимира Дудку і Олексія Бессарабова за звинуваченням у нібито диверсійної діяльності. У квітні 2019 їх засудили до 14 років колонії суворого режиму. У жовтні Верховний суд Росії затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

В кінці листопада Дудку і Бессарабова вивезли з анексованого Криму в російський Краснодар. По прибуттю в Краснодар їх мали етапувати в колонію, де політв'язні будуть відбувати термін. При цьому брат Дудки побоювався погіршення здоров'я політв'язня у зв'язку з умовами, в яких він знаходиться.

До цього після етапування з Москви в Крим у Дудки погіршився стан здоров'я. За словами сина Дудки, у нього хронічні болі в області живота і високий тиск.

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