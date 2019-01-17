Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Правозащитник надеется на скорую встречу политзаключенного украинца с адвокатом

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, выпустили из штрафного изолятора. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Правозащитница выразила надежду на скорую встречу политзаключенного с адвокатом.

"Знаю, что Саша Кольченко был выпущен из ШИЗО. Надеюсь, к нему скоро сможет прийти адвокат, и тогда у нас будет больше информации", - сказала Щур.

Кольченко поместили в штрафной изолятор на 10 суток в конце декабря 2018 года в связи с предпраздничным "ужесточением режима".

Тогда российская правозащитница рассказала, что усиление режима в тюрьмах в период праздников - обычная практика в России.

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что у еще одного украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.