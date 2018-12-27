Кольченко переводят в штрафной изолятор

Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

25 декабря у него был адвокат

Украинского политзаключенного Александра Кольченко переводят на 10 суток в штрафной изолятор Копейской колонии, которая находится в Челябинской области (РФ). Об этом рассказала российская правозащитница Татьяна Щур, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на телеканал "Прямий".

По ее словам, Кольченко утром 27 декабря из колонии поступило сообщение, что его закрывают в ШИЗО.

"25 декабря у него был наш адвокат, который его посещает регулярно, один или два раза в месяц. Вроде, все было нормально. Саша передавал всем привет и благодарность за поддержку. И выглядит он прилично. Он рассказывал, что он регулярно по часу в день занимается в спортзале. Вроде как румянец на щеках появился. Все вроде в порядке. Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не заставляют ничего ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии. Все тихо, мирно. Сегодня утром поступило сообщение, что его закрывают в ШИЗО на 10 суток по какому-то формальному поводу", - отметила Щур.

Российская правозащитница добавила, что усиление режима в тюрьмах в период праздников - обычная практика.

"К сожалению, такие правила в тюрьмах, что в связи с праздниками происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих тяжелые статьи, убирают из зоны в профилактических целях. Это такие требования режима", - сказала она.

Ранее в России сообщали, что состояние здоровья украинского политзаключенного Кольченко не вызывает опасений у врачей, в стационарном лечении он не нуждается.

Добавим, что ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных.