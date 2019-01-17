Політв'язня Кольченка випустили зі штрафного ізолятора

Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Правозахисник сподівається на швидку зустріч політв'язня-українця з адвокатом

Українського політв'язня Олександра Кольченка, якого утримують у виправній колонії в російському Копейську, випустили зі штрафного ізолятора. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Правозахисниця висловила сподівання на швидку зустріч політв'язня з адвокатом.

"Знаю, що Саша Кольченко був випущений з ШІЗО. Сподіваюся, до нього скоро зможе прийти адвокат, і тоді у нас буде більше інформації", - сказала Щур.

Кольченка помістили в штрафний ізолятор на 10 діб наприкінці грудня 2018 року у зв'язку з передсвятковим "посиленням режиму".

Тоді російська правозахисниця розповіла, що посилення режиму в тюрмах у період свят - звичайна практика в Росії.

Активіста Олександра Кольченка затримали у Криму разом із режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Російський суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що у ще одного українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак.