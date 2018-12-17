У политзаключенного Клыха ухудшилось состояние здоровья

Фото: Станислав Клих (youtube.com Радио Свобода)

Супрун заявляет, что есть подозрение на рак

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Супрун.

Она сообщила, что политзаключенный написал письмо из российской тюрьмы.

"Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - написала Супрун.

Отметим, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключение в соответствии. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Одновременно Клих заявил, что никогда не был в Чечне.

Ранее Клих сообщал, что в психушке РФ его "накачали" психотропными препаратами. Его мама заявляла, что в Клыха очень болят почки, что может быть следствием травмы.

РБК-Украина сообщало, что украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря в очередной раз будет инициировать обмен заложниками. Украина готова немедленно передать 23 россиян, осужденных за терроризм, участие в войне против Украины, и забрать политзаключенных Кремля, в частности, Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченка, Станислава Клыха.