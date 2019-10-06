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Политзаключенного Каракашева этапировали в Россию из оккупированного Крыма

Новости » Общество    06.10.2019 - 05:02
Политзаключенного Каракашева этапировали в Россию из оккупированного Крыма
Фото: Евгений Каракашев (управление МВД РФ по Крыму и Севастополю)

Украинца перевезли еще 19 сентября

Родственники приговоренного к 6 годам тюрьмы за переписку в соцсети "ВКонтакте" жителя оккупированной Евпатории Евгения Каракашева сообщили, что политзаключенного этапировали в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Ґрати".

Отмечается, что родственникам пришло уведомление от Федеральной службы исполнения наказания РФ. Как оказалось, осужденный еще 19 сентября был помещен в колонию №3 поселка Каменка Чегемейского района Кабардино-Балкарской республики, но известно об этом стало только сейчас.

Каракашев был задержан в феврале 2018 года по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности (части 1 и 2 статьи 205.2 УК РФ) за переписку в закрытой группе анархо-активистов в ВКонтакте. Основанием для обвинения послужили несколько видео, в том числе запрещенный в России ролик "Последнее интервью приморских партизан".

Южный окружной военный суд приговорил его к шести годам колонии и запрете администрирования сайтов сроком на два года.

Каракаш вину не признал и утверждал, что преследование носит политический характер и является местью со стороны властей. Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Каракашева политзаключенным.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья украинских граждан Рефата Алимова и Александра Шумкова, которых незаконно удерживают в России, ухудшилось.

РБК-Украина писало, что крымскотатарский активист Алимов вместе с еще 24 фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир" был оставлен под арестом.

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