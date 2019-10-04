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Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья двоих украинских политзаключенных

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 09:19
Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья двоих украинских политзаключенных
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Ухудшилось состояние здоровья Шумкова и Алимова

Состояние здоровья украинских граждан Рефата Алимова и Александра Шумкова, которых незаконно удерживают в России, ухудшилось. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По данным украинского омбудсмена, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Алимов, которого удерживают в СИЗО Ростовской области, 2 октября пожаловался на сильные боли в области почек.

Другой политзаключенный Шумков, которого держат в исправительной колонии в Тверской области, во время встречи с адвокатом пожаловался об усилении физического и психологического давления со стороны сотрудников российской колонии. Также есть информация относительно ухудшения состояния здоровья Шумкова.

Отмечается, что Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию, полученную от политзаключенных, а также обеспечить проведение соответствующего обследования и лечения.

"Срочно подготовила обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающиеся соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России", - сообщила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Шумков похудел на 20 кг в российской тюрьме. В мае этого года стало известно, что Шумкова больше месяца держали в штрафном изоляторе. Кроме того, сотрудники колонии жестко обращались с политзаключенным.

Также РБК-Украина писало, что крымскотатарский активист Алимов вместе с еще 24 фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир" был оставлен под арестом. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

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