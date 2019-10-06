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Політв'язня Каракашева етапували в Росію з окупованого Криму

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 05:02
Політв'язня Каракашева етапували в Росію з окупованого Криму
Фото: Євген Каракашев (управляння МВС РФ по Криму и Севастополю)

Українця перевезли ще 19 вересня

Родичі засудженого до 6 років ув’язнення за переписку в соцмережі "ВКонтакте" жителя окупованої Євпаторії Євгена Каракашева повідомили, що політв'язня етапували до Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Ґрати".

Зазначається, що родичам прийшло відповідне сповіщення від Федеральної служби виконання покарання РФ. Як виявилося, засуджений ще 19 вересня був поміщений в колонію №3 селища Кам'янка Чегемейского району Кабардино-Балкарської республіки, але відомо про це стало тільки зараз.

Каракашев був затриманий в лютому 2018 року по звинуваченню в публічних закликах до терористичної діяльності (частини 1 і 2 статті 205.2 КК РФ) за переписку в закритій групі анархо-активістів в ВКонтакте. Підставою для звинувачення послужили кілька відео, в тому числі заборонений в Росії ролик "Останнє інтерв'ю приморських партизанів".

Південний окружний військовий суд засудив його до шести років колонії і забороні адміністрування сайтів терміном на два роки.

Каракаш провину не визнав і стверджував, що переслідування носить політичний характер і є помстою з боку влади. Російський правозахисний рух "Меморіал" визнало Каракашева політв'язням.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я українських громадян Рефата Алімова та Олександра Шумкова, яких незаконно утримують в Росії, погіршився.

РБК-Україна писало, що кримськотатарський активіст Алімов разом з ще 24 фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" був залишений під арештом.

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