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Суд в РФ оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    25.06.2019 - 00:47
Суд в РФ оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Они останутся под стражей до 18 августа

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" еще на 2 месяца. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Судья отказал в апелляционных жалобах Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Вадима Сирука, Эмир-Усеина Куку, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, постановив, что они будут содержатся в следственном изоляторе до 18 августа.

Защита отметила, что подсудимые находятся в СИЗО более трех лет, и ходатайствовала об изменении меры пресечения на любую иную.

Прокурор возразил против позиции защиты аргументировав это предположением, что подсудимые могут попытаться скрыться от правосудия, запугать свидетелей.

Напомним, обвиняемые по этому делу Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приговором российского суда пятерым крымским татарам по "делу Хизб-ут-Тахрир", который был объявлен 18 июня. 

Братья Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмаилов, Эмил Джемаденов и Айдер Салединов приговорены к срокам от 12 до 17 лет в колонии строгого режима.

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