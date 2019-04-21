В полицию поступило почти 940 сообщений о нарушениях на выборах

Национальная полиция Украины в день выборов президента Украины, по состоянию на 17:00, зафиксировала почти 940 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции на странице в Facebook.

Следовательно следственными подразделениями Нацполиции открыто 12 уголовных производств. Кроме того, составлено 13 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере.

Напомним, в Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования. Так, в 114 избирательном округе на участке № 440543, который находится в селе Теплое, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал пачку бюллетеней, которые были в ящике для голосования.

Добавим, по состоянию на 16:00, поступило 816 заявлений и сообщений о нарушения избирательного процесса в ходе второго тура выборов в Украине 21 апреля.