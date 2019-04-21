До поліції надійшло майже 940 повідомлень про порушення на виборах

Національна поліція України у день виборів президента України, станом на 17:00, зафіксувала майже 940 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції на сторінці у Facebook.

Відтак слідчими підрозділами Нацполіції відкрито 12 кримінальних проваджень. Крім того, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

Нагадаємо, у Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування. Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, який знаходиться в селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що були у скриньці для голосування.

Додамо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв і повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.