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В поліції розповіли про наслідки атаки дронами у Київській області (фото)

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 08:46
В поліції розповіли про наслідки атаки дронами у Київській області (фото) Фото:у Київській області надійшло 40 повідомлень про проліт БПЛА під час нічної атаки дронами 8 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок нічної атаки дронами у понеділок, 8 травня, в одному з районів Київської області сталося займання трави. Загалом до поліції надійшло 40 повідомлень про проліт БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київської області та ДСНС відреагували миттєво", - розповів він.

Нєбитов вкотре закликав під час ворожих атак перебувати в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі, 8 травня, російські окупанти атакували Київ дронами. Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Крім того, російські окупанти завдали цієї ночі по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

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