В полиции рассказали о последствиях атаки дронами в Киевской области (фото)
В результате ночной атаки дронами в понедельник, 8 мая, в одном из районов Киевской области произошло возгорание травы. Всего в полицию поступило 40 сообщений о пролете БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"В результате вражеской атаки произошло воспламенение травяного настила в одном из районов области. Полицейские Киевской области и ГСЧС отреагировали мгновенно", - рассказал он.
Небытов еще раз призывал во время вражеских атак находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, ночью, 8 мая, российские оккупанты атаковали Киев дронами. Силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.
Кроме того, российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.
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