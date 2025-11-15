В поліції показали відео знищення російського "Шахеда" над Києвом

Під час російської атаки на Київ у ніч на 14 листопада мобільна вогнева група столичної поліції знищила російську копію іранського дрона "Шахед", яка намагалася атакувати місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Зазначається, що мобільна вогнева група поліції Києва допомагала відбивати атаку російських дронів на столицю. Один з ударних безпілотників ворога було виявлено поліцейськими та майже відразу знищено.
"Влучний постріл - і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада Росія завдала по Україні чергового масштабного удару, застосувавши 19 ракет і 430 ударних дронів. Для атаки використовували аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та балістичні "Іскандер-М/КN-23".
Основний удар ворога прийшовся по Києву. За попередніми даними, загинули семеро цивільних, ще 35 людей отримали поранення. Серед загиблих - вдова оператора ЧАЕС Валерія Ходемчука, першого загиблого під час аварії 1986 року. Російський "Шахед" влучив у її квартиру.
