В поліції показали відео знищення російського "Шахеда" над Києвом

Зазначається, що мобільна вогнева група поліції Києва допомагала відбивати атаку російських дронів на столицю. Один з ударних безпілотників ворога було виявлено поліцейськими та майже відразу знищено.

"Влучний постріл - і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці", - зазначили у поліції.