ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві від атаки РФ загинула вдова першої жертви ЧАЕС

Україна, Субота 15 листопада 2025 12:45
UA EN RU
У Києві від атаки РФ загинула вдова першої жертви ЧАЕС Ілюстративне фото: у Києві від атаки РФ загинула вдова першої жертви ЧАЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У столичній лікарні померла 73-річна Наталія Ходемчук - дружина Валерія Ходемчука, першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Напередодні російський дрон влучив у квартиру жінки на сьомому поверсі будинку в мікрорайоні Троєщина. Постраждалу з важкими опіками госпіталізували, однак врятувати її лікарям не вдалося.

Нагадаємо, про її загибель стало відомо сьогодні вранці.

"Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб. Мої щирі співчуття рідним", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Фото: з відкритих джерел

Валерій Ходемчук, працівник ЧАЕС, став першим загиблим під час катастрофи 1986 року, його тіло так і не знайшли під завалами четвертого енергоблока. Тепер трагедія знову торкнулася його родини через новий російський удар по столиці.

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада Росія завдала по Україні чергового масштабного удару, застосувавши 19 ракет і 430 ударних дронів. Для атаки використовували аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та балістичні "Іскандер-М/КN-23".

Найбільше постраждав Київ. У столиці зафіксовано численні влучання в житлові будинки. У Дніпровському районі один із дронів вдарив у п’ятиповерхівку, спричинивши велику пожежу та заблокувавши людей у квартирах - рятувальники проводили термінову евакуацію.

Помітні руйнування отримали багатоповерхівки в Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Пошкоджені також навчальний заклад у Дарницькому районі та лікарня в Голосіївському.

Традиційно Міноборони РФ заявило, що атака нібито була спрямована по військово-промисловій і енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що рятувальні операції в Деснянському районі вже завершені. Підрозділи ДСНС евакуювали 17 мешканців, серед них - одну дитину. Психологи служби надали підтримку 252 постраждалим та їхнім родинам.

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ЧАЕС
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе