У Києві від атаки РФ загинула вдова першої жертви ЧАЕС

У столичній лікарні померла 73-річна Наталія Ходемчук - дружина Валерія Ходемчука, першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Валерій Ходемчук, працівник ЧАЕС, став першим загиблим під час катастрофи 1986 року, його тіло так і не знайшли під завалами четвертого енергоблока. Тепер трагедія знову торкнулася його родини через новий російський удар по столиці.

"Таким чином, кількість загиблих киян від рук російських терористів становить 7 осіб. Мої щирі співчуття рідним", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Напередодні російський дрон влучив у квартиру жінки на сьомому поверсі будинку в мікрорайоні Троєщина. Постраждалу з важкими опіками госпіталізували, однак врятувати її лікарям не вдалося.

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада Росія завдала по Україні чергового масштабного удару, застосувавши 19 ракет і 430 ударних дронів. Для атаки використовували аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та балістичні "Іскандер-М/КN-23".

Найбільше постраждав Київ. У столиці зафіксовано численні влучання в житлові будинки. У Дніпровському районі один із дронів вдарив у п’ятиповерхівку, спричинивши велику пожежу та заблокувавши людей у квартирах - рятувальники проводили термінову евакуацію.

Помітні руйнування отримали багатоповерхівки в Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Пошкоджені також навчальний заклад у Дарницькому районі та лікарня в Голосіївському.

Традиційно Міноборони РФ заявило, що атака нібито була спрямована по військово-промисловій і енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що рятувальні операції в Деснянському районі вже завершені. Підрозділи ДСНС евакуювали 17 мешканців, серед них - одну дитину. Психологи служби надали підтримку 252 постраждалим та їхнім родинам.

