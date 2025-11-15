RU

В полиции показали видео уничтожения российского "Шахеда" над Киевом

Иллюстративное фото: иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во время российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября мобильная огневая группа столичной полиции уничтожила российскую копию иранского дрона "Шахед", которая пыталась атаковать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что мобильная огневая группа полиции Киева помогала отражать атаку российских дронов на столицу. Один из ударных беспилотников врага был обнаружен полицейскими и почти сразу уничтожен.

"Меткий выстрел - и минус еще один дрон оккупантов. Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы", - отметили в полиции.

 

Напомним, что в ночь на 14 ноября Россия нанесла по Украине очередной масштабный удар, применив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для атаки использовали аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".

Основной удар врага пришелся по Киеву. По предварительным данным, погибли семь гражданских, еще 35 человек получили ранения. Среди погибших - вдова оператора ЧАЭС Валерия Ходемчука, первого погибшего во время аварии 1986 года. Российский "Шахед" попал в ее квартиру.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

