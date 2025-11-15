ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В поліції показали відео знищення російського "Шахеда" над Києвом

Україна, Субота 15 листопада 2025 15:59
UA EN RU
В поліції показали відео знищення російського "Шахеда" над Києвом Ілюстративне фото: іранський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Під час російської атаки на Київ у ніч на 14 листопада мобільна вогнева група столичної поліції знищила російську копію іранського дрона "Шахед", яка намагалася атакувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що мобільна вогнева група поліції Києва допомагала відбивати атаку російських дронів на столицю. Один з ударних безпілотників ворога було виявлено поліцейськими та майже відразу знищено.

"Влучний постріл - і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада Росія завдала по Україні чергового масштабного удару, застосувавши 19 ракет і 430 ударних дронів. Для атаки використовували аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та балістичні "Іскандер-М/КN-23".

Основний удар ворога прийшовся по Києву. За попередніми даними, загинули семеро цивільних, ще 35 людей отримали поранення. Серед загиблих - вдова оператора ЧАЕС Валерія Ходемчука, першого загиблого під час аварії 1986 року. Російський "Шахед" влучив у її квартиру.

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Національна поліція Дрони
Новини
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе