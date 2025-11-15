В поліції показали відео знищення російського "Шахеда" над Києвом

Під час російської атаки на Київ у ніч на 14 листопада мобільна вогнева група столичної поліції знищила російську копію іранського дрона "Шахед", яка намагалася атакувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Зазначається, що мобільна вогнева група поліції Києва допомагала відбивати атаку російських дронів на столицю. Один з ударних безпілотників ворога було виявлено поліцейськими та майже відразу знищено.

"Влучний постріл - і мінус ще один дрон окупантів. Працюємо 24/7, стоїмо на варті та допомагаємо посилювати повітряну оборону столиці", - зазначили у поліції.