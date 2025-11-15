В полиции показали видео уничтожения российского "Шахеда" над Киевом

Во время российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября мобильная огневая группа столичной полиции уничтожила российскую копию иранского дрона "Шахед", которая пыталась атаковать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Отмечается, что мобильная огневая группа полиции Киева помогала отражать атаку российских дронов на столицу. Один из ударных беспилотников врага был обнаружен полицейскими и почти сразу уничтожен.

"Меткий выстрел - и минус еще один дрон оккупантов. Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы", - отметили в полиции.